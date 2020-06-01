Сегодня или завтра будет объявлена дата голосования по поправкам в Конституцию России

Скорее всего это случится в начале июля – в первую или вторую среду месяца. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на четыре независимых источника, близких к администрации президента и мэрии Москвы. Двое из них говорят о первом июля, а еще один – о восьмом. С заявлением о дате этого события сегодня или во вторник выступит Владимир Путин. Газета пишет, что предварительное голосование может начаться за неделю до основного – 25 июня, через день после Парада посвященного 75-летию Великой Победы. Власти при этом рассчитывают на то, что эффект от торжественного мероприятия мобилизует граждан и на то чтобы принять участие в голосовании, которое может растянуться на несколько дней, чтобы не создавать толчею на избирательных участках. На этом настаивают в Роспотребнадзоре.

Сегодня Владимир Путин может выступить с заявлением о новых мерах поддержки граждан. Правительство должно было подготовить пакет именно к 1 июня.