Число заболевших коронавирусом в России за сутки вновь увеличилось на 9 тысяч человек

Таковы новые данные оперативного штаба.

Если на протяжении почти всей минувшей недели количество новых случаев коронавируса колебалось в среднем на отметке в 8,5 тысяч, то сейчас показатель в 9 тысяч превышается уже второй день подряд. При этом в процентном соотношении число заболевших за сутки в Москве от общего количества по стране составляет лишь немногим более четверти. В столице выявили чуть более 2 тысяч заразившихся коронавирусом – и примерно столько же выздоровевших. Следом без существенных изменений идет Подмосковье – около 700 заболевших. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области их более 300, в Свердловской и Иркутской областях – свыше 200.

Прирост смертей, официально выявленных за сутки, вновь увеличился. В России умерли от коронавируса 162 человека, из них примерно половина – в Москве. Выздоровели же за сутки почти 4 тысячи человек. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 410 тысяч россиян.

Более чем в половине из регионов число заразившихся инфекцией превысило 2 тысячи человек.