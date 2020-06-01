Адвокат л Берман: Участников одиночных пикетов в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии 31 мая задержали незаконно

Участников одиночных пикетов в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии 31 мая задержали незаконно. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из задержанных, адвокат Даниил Берман.

«Нарушением было все, что там происходило, потому что это был мирный одиночный пикет, никаких законов мы не нарушали. Нас вызвали на 4 июня в комиссию по составлению протокола о нарушении порядка проведения публичных мероприятий», — сказал он.

Д.Берман подчеркнул, что адвокаты вынуждены протестовать из-за постоянного нарушения их прав.

«Профессиональные права адвокатов нарушаются постоянно, доходит до физической расправы, до угроз. Мы существуем в атмосфере страха и в любой момент ждем обыска. По большому счету, пользы от адвокатов на сегодняшний момент все меньше и меньше, потому что даже по самым абсурдным делам было много хороших адвокатов, они не выходили ни в какие пикеты, просили прекратить уголовные дела или переквалифицировать, результат – ноль. Безусловно, в таком положении, к сожалению, протест остается единственным способом бороться», — заключил он.

Накануне полиция задержала семерых участников одиночных пикетов в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии. Задержания прошли у здания Следственного комитета на Бауманской улице. Участники требовали прекратить уголовное преследование адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, недавно против них возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Р.Жилоков якобы ударил силовика головой в лицо после приезда полиции в нелегально работавшее казино в городе Нарткала, куда сотрудница вызвала юриста. Позднее его коллега Д.Ципинова, как утверждает следствие, в отделе полиции напала на другого силовика. Адвокаты сообщили, что это их избили полицейские. По словам Д.Ципиновой, при задержании ей заломили руки и угрожали изнасилованием.