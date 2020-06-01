Ряд российских банков в условиях пандемии предложат клиентам возможность получения цифровых карт

Они не требуют идентификации и будут работать по принципу электронного кошелька.

В условиях ограничений, когда потенциальные клиенты посещают банковские отделения без особой охоты и не всегда готовы встречаться с курьерами, банки решили предложить клиентам использовать формат электронных кошельков. Закон допускает, что полную идентификацию будущего владельца таких карт можно не проводить. Услугу выпуска цифровой карты, как сообщает РБК, уже предлагает Тиньков Банк. Аналогичную возможность по запуску такого платежного сервиса рассматривает Промсвязьбанк. Ряд подобных решений уже применяется для выпуска предоплаченных карт — «Русский стандарт» выпускает подарочные цифровые карты, а Газпромбанк предоставляет подобную возможность для пользователей мобильного приложения сети АЗС «Газпромнефть». От классического электронного кошелька цифровая банковская карта отличается тем, что ее можно будет в будущем перевести в статус обычной банковской. Она оформляется через авторизацию в мобильном приложении с указанием номера телефона и подключением к счету Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Пополнение такой карты возможно с номера другой карты или счета, в том числе и через Систему быстрых платежей. Карта начинает работать как анонимный электронный кошелек и ею можно расплачиваться как онлайн, так и офлайн с помощью своего смартфона.

Если цифровая карта привязана лишь к номеру телефона, лимит денег, которые можно держать на ее счете, будет ограничен. После введения дополнительных данных этот лимит возрастает. В прошлом году власти запретили снимать и вносить наличные на анонимные электронные кошельки, в том числе предоплаченные цифровые карты.