Группа медиков обратилась в Правительство с просьбой исправить ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Группа медиков и экспертов обратилась в Правительство с просьбой исправить ситуацию с обеспечением врачей средствами индивидуальной защиты.

Письмо, которое цитирует РБК, подписали известные ученые, доктора, производители средств защиты и благотворители. Экспертная группа провела анонимный опрос среди коллег в российских больницах, что позволило определить узловые проблемы момента. В частности, удалось установить, что расчет потребности в средствах защиты часто является стихийным процессом. Отсутствует четкий алгоритм. Кроме того, больные с двойными диагнозами, помимо КОВИД-19, часто не разделены с теми, у кого коронавируса нет. Также, врачи опасаются лишний раз говорить о проблемах, чтобы не попасть под известную директиву о фейках. Существуют и сложности в получении государственной регистрации для некоторых средств защиты, а также бюрократические ограничения в процессе закупки. В частности, лимит на приобретение у одного поставщика и необходимость выбирать на конкурсе более дешевое предложение, которое зачастую является и менее качественным.

Авторы документа полагают, что эти проблемы необходимо решить до так называемой второй волны коронавируса, которая ожидается осенью этого года.