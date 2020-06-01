В России сегодня официально стартует курортный сезон

Правда, пока будут работать только санатории Краснодарского и Ставропольского краев. Массового потока туристов там ожидают не раньше конца июня. Роспотребнадзор рекомендовал расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, а также проводить регулярную дезинфекцию.
2020-06-01T10:31:00+03:00
2020-06-01T10:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 01 июня 2020
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