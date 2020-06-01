Сильные дожди в Подмосковье привели к частичному затоплению целого ряда поселков и нескольких жилых комплексов

В столице тоже не обошлось без повреждений, связанных с обильными осадками.

Ветреная и дождливая погода в столичном регионе, которая сохранялась последние дни и ожидается в первый день лета, привела к многочисленным проблемам с затоплением паркингов и подвалов жилых строений. В Химках в одном из многоэтажных строений, как сообщает телеканал Москва 24, можно было наблюдать разливы придворовой ливневой канализации, дождевая вода застилала парковку, проникала в подъезды и даже шахты лифтов. В Истринском районе под водой частично оказались земельные участки граждан ряда садовых товариществ. Жители частных строений не могли выйти из своих коттеджей, оказавшихся буквально в центре стихийно возникших озер. В Нахабино местные жители, как сообщает телеканал 360 граждане обратились за помощью в МЧС, однако спасатели посетовали, что сделать ничего невозможно, и нужно подождать, пока вода уйдет сама. Оползни и падения деревьев, связанные с подтоплениями и ветром, были и в Зеленограде. Кроме того, в городе в выходные осадки наполнили и даже переполнили ранее почти высохшее русло реки Сходни.

На сегодня синоптики прогнозируют в регионе небольшой, местами умеренный дождь. Сохранится такая погода и предстоящей ночью.