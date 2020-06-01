В Москве заработали непродовольственные магазины

Мэрия разрешила им открыться, при условии, что они будут соблюдать необходимые санитарные нормы.

У непродовольственных магазинов, в том числе тех, которые находятся в крупных торговых центрах, снова есть возможность открыться для посетителей. Это также касается и бытовых сервисов, например, химчисток, прачечных или ремонтных мастерских. Посещать их можно при условии соблюдения социальной дистанции и при наличии маски и перчаток.

Агентство ТАСС опубликовало сегодня прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Москве отроются пятьдесят-шестьдесят процентов непродовольственных магазинов. У него в распоряжении оказался аналитический отчёт консалтинговой компании Cushman & Wakefield, где сказано, что не все смогли возобновить работу из-за затянувшихся переговоров с арендодателями. Также есть те предприятия, которые не смогут открыться, поскольку у них не хватило средств на подготовку бизнеса к новым санитарным нормам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, с сегодняшнего дня на работу смогут вернуться около трёхсот тысяч горожан. Ожидается, что всего смогут открыться порядка сорока семи тысяч магазинов. При этом, послабление ограничений не касается кинотеатров, фитнес-центров, детских игровых зон.

Также в связи с новыми правилами в конце этой недели в Москве откроются ярмарки выходного дня.