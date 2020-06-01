Опрос Левада-центра: Почти 30% россиян готово участвовать в протестных акциях

Коронавирус и введённые ограничения способствовали росту протестной активности. На улицы готово выйти 28 процентов россиян. Такого показателя не было со времён выступлений из-за пенсионной реформы, отметили в Левада-центре. В Москве в массовых акциях намерено участвовать 26 процентов опрошенных, в сельской местности еще больше – треть жителей. Митинговать больше всего хочет молодёжь и люди среднего возраста. Экономические протесты готова поддержать наименее обеспеченная часть населения, показал опрос. При этом жители крупных городов чаще селян считают, что протестные акции в ближайшем будущем возможны. В Левада-центре связывают это с тем, что в сёлах часто нет правозащитных и гражданских движений с политическим уклоном, которые могли бы организовать жителей. Недовольство людей растет, но возможности высказать это публично, практически нет. Участники опроса также считают, что власти в условиях кризиса должны первым делом помочь семьям с детьми, пенсионерам, малоимущим и людям, которые потеряли работу, пишет интернет-издание Открытые медиа.

В конце мая Левада-центр зафиксировал новый антирекорд по уровню доверия россиян к президенту Путину. За последний месяц рейтинг главы страны снизился с 28 до 25ти процентов, отмечают Открытые медиа.