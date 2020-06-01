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10:02, 01 июня 2020

В столице США Вашингтоне вчера вечером был введен комендантский час — для предотвращения дальнейших беспорядков

В столице США Вашингтоне вчера вечером был введен комендантский час — для предотвращения дальнейших беспорядков, которые ранее привели к массовому вандализму и мародерству. И как стало известно, секретная служба президента ненадолго спрятала Дональда Трампа в подземном бункере Белого Дома во время протестов в пятницу.

В пятницу, когда протестующие в первый раз вышли к Белому Дому и протесты переросли в стычки в Секретной Службой президента США, из-за напряженной ситуации охрана президента приняла решения спрятать Дональда Трампа в подземном бункере Белого Дома, предусмотренном на случай терактов — об этом сообщила накануне газета Нью-Йорк Таймс. В субботу протесты в столице переросли в столкновения с полицией, и ночью в городе были сожжены несколько машин,разбиты витрины и ограблены магазины люксовой одежды, аптеки, магазины сотовой связи и магазин Эппл, расположенный в центре города в историческом здании библиотеки Карнеги. Магазины Эппл грабили вообще по всей стране — от Сан-Франциско до Аризоны, Миннеаполиса и Бруклина. В воскресенье протесты по стране продолжились — в Вашингтоне несколько тысяч человек мирно маршировали по городу к Белому Дому. Вечером в воскресенье там был объявлен комендантский час с 11 вечера до 6 утра понедельника.

В Миннеаполисе грузовик с гигантской цистерной на полной скорости чуть не въехал в толпу протестующих — люди успели разбежаться, о пострадавших информации нет. Мэр Майами Френсис Суарес в прямом эфире назвал свой номер телефона и призвал всех пострадавших от неправомерных действий полиции звонить ему напрямую. В Атланте двоих полицейских уволили за применение чрезмерной силы при разгоне протестов. Дональд Трамп потребовал от демократических мэров и губернаторов жестче подавлять протесты и обещал внести ультра-левые и антифашистские организации в список террористических.

По американским законам, вносить в список террористических организаций власти США могут только иностранные группы и организации. Генпрокурор Уильям Барр также назвал беспорядки «домашним терроризмом».



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