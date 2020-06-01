Депутат ГД, «единоросс» Марченко разрабатывает закон об уголовном наказании за призыв несовершеннолетних к беспорядкам

Депутат Госдумы, «единоросс» Евгений Марченко разрабатывает законопроект об уголовном наказании за призыв несовершеннолетних к массовым беспорядкам. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что сейчас организаторы акций несут административную ответственность за привлечение подростков на неразрешенные властями мероприятия. Депутат считает, что за это нужно наказывать не штрафов, а, к примеру, лишение свободы на срок до 10-ти лет.
2020-06-01T09:32:00+03:00
2020-06-01T09:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 01 июня 2020
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