Депутат ГД, «единоросс» Марченко разрабатывает закон об уголовном наказании за призыв несовершеннолетних к беспорядкам

Депутат Госдумы, «единоросс» Евгений Марченко разрабатывает законопроект об уголовном наказании за призыв несовершеннолетних к массовым беспорядкам. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что сейчас организаторы акций несут административную ответственность за привлечение подростков на неразрешенные властями мероприятия. Депутат считает, что за это нужно наказывать не штрафов, а, к примеру, лишение свободы на срок до 10-ти лет.