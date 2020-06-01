Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что заразился коронавирусом

Также положительным оказался тест и у членов его семьи. Пашинян считает, что мог заразиться во время одного из совещаний через официанта, который приносил воду в стаканах. Премьер-министр заметил, что он работал без перчаток. Пашинян утверждает, что у него нет никаких симптомов, а тест он решил пройти из-за того, что в ближайшее время хотел посетить военные части.
2020-06-01T09:31:00+03:00
2020-06-01T09:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 01 июня 2020
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