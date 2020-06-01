Адвокат Леонид Соловьев: Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест журналиста, муниципального депутата Ильи Азара

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест журналиста, муниципального депутата Ильи Азара. Адвокат Леонид Соловьев выразил надежду, что Илью Азара освободят из-под ареста, так как одиночные пикеты, за которые его арестовали, законны с точки зрения Конституции. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба на назначение административного ареста Илье Азару. Наши позиции неизменны, мы считаем, что одиночные пикеты абсолютно законные с точки зрения Конституции и ФЗ, и указ мэра не может никаким образом регулировать данный вопрос. Мы будем просить суд прекратить дело против Азара». – сказал адвокат.

Илью Азара задержали из-за одиночного пикета в центре Москвы и арестовали на 15 суток. Адвокат Соловьев надеется, что Илью Азара освободят из-под ареста, как и другого его подзащитного Виктора Немытова.

Заседание Московского городского суда состоится 1 июня в 14.00.

Петицию «Новой газеты» с требованием освободить Азара подписали почти 60 тысяч человек.