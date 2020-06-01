После 4-х дней простоя возобновились поставки по газопроводу «Ямал — Европа»

Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали закончился в середине мая. До конца месяца мощности распределялись на аукционах. Если сначала «Газпром» бронировал максимум, то затем показал, что не нуждается в услугах польской трубы.
2020-06-01T09:05:00+03:00
2020-06-01T09:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 01 июня 2020
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