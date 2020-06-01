В России могут ввести уголовную ответственность даже за неполную выплату алиментов

Минюст подготовил законопроект, который предполагает внесение изменений в соответствующие статьи кодекса об административных правонарушениях и уголовного кодекса. Сейчас к административной, а в случае повторения и к уголовной ответственности можно привлечь только тех, кто вообще не платит своим детям или родителям. Должники пользуются лазейками в законе и пересылают символические суммы, либо изредка делают подарки, иногда покупают вещи и так далее. Авторы проекта собираются мотивировать тех, кто не желает заботиться об иждивенцах. В новом КоАп будет добавлена фраза не просто об обязанности заплатить, а заплатить в размере, установленным судом или соглашением. Если же долг возник по независящим от человека причинам, наказывать его не станут.

Новые нормы позволят судебным приставам чаще применять административные и уголовные меры к алиментщикам, которых в стране более 800 тысяч.