Президенту США Дональду Трампу пришлось срочно укрыться в бункере во время беспорядков возле Белого дома

К ним привела гибель афроамериканца, задержанного полицейскими в Миннеаполисе неделю назад.

В укрытии Дональд Трамп провёл около часа. Он спускался в бункер вместе с женой Меланией и сыном Бэрроном, сообщил телеканал CNN. По его данным это произошло в ночь на субботу во время первых массовых протестов в центре Вашингтона. Акции в поддержку погибшего в США темнокожего жителя Джорджа Флойда как пишет газета New York Times, американского президента застали врасплох. Сотни протестующих устремились к Белому дому, в полицейских и сотрудников Секретной службы США летели кирпичи кирпичи и бутылки, силовики в ответ применили перцовый аэрозоль. По данным издания Трамп спустился в бункер, известный как президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях, когда демонстранты отодвигали металлические заграждения от ворот Белого дома. Там отказались комментировать решения, которые касаются безопасности главы страны. Президенты США как отмечает New York Times использовали бункер всего несколько раз, в том числе в день терактов 11 сентября 2001 года, тогда в защитное сооружение спускался 43-й президент страны Джордж Буш-младший.

В Вашингтоне в минувшие выходные в ходе акций протеста были ранены более полусотни сотрудников Секретной службы США. В столице и ещё более сорока городах страны действует комендантский час.