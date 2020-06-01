Группа медиков и руководителей благотворительных фондов обратилась к Татьяне Голиковой и Михаилу Мурашко

Группа медиков и руководителей благотворительных фондов обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой о срочных мерах из-за дефицита средств индивидуальной защиты. Как сообщает газета РБК, в их письме говорится о том, что дефицит по-прежнему сохраняется. Выяснилось, что почти в половине случаев в медицинских организациях нет четкого алгоритма расчета потребности в средствах индивидуальной защиты.