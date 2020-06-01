У российского спутника связи «Экспресс-АМ6» полностью отказала система охлаждения

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок, это произошло еще 30 марта. За пять дней до этого в компании «Космическая связь» сообщили, что из-за неполадок пришлось отключить один из ретрансляторов. По сведениям агентства, сейчас у аппарата не функционируют 30 ретрансляторов из 72. Спутник был запущен в 2014 году и рассчитан на 15 лет работы