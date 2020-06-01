В Москве с сегодняшнего дня снимается ряд карантинных ограничений

С 1 июня в Москве возобновят работу магазины непродовольственных товаров, а также предприятия сферы бытовых услуг.

Кроме того, откроют свои двери столичные торговые центры. Правда, с некоторыми ограничениями. Заработают павильоны, реализующие продажу одежды и обуви, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники, спортивных товаров, хозяйственных и строительных материалов. В то же время спортзалы, детские игровые зоны и фудкорты пока остаются закрытыми.

В Мэрии особо отметили, что всем вновь вышедшим на работу для перемещений по Москве будет необходим цифровой пропуск.

Также с сегодняшнего дня разрешены прогулки по городу. Но обязательно при наличии защитной маски.

На днях мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня