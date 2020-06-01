Врачи попросили Татьяну Голикову и Михаила Мурашко принять срочные меры для защиты медиков, борющихся с коронавирусом

Врачи попросили вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минздрава Михаила Мурашко принять срочные меры для защиты медиков, которые борются с коронавирусом. Они призывают решить проблему нужно до прихода второй волны пандемии.

Российским врачам не хватает средств защиты, во многих больницах организационные проблемы и дефицит ресурсов. Об этом говорится в письме медиков, экспертов и руководителей благотворительных фондов. Среди тех, кто подписал письмо, врачи Ярослав Ашихмин и Павел Бранд, глава ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов и другие. Они также предлагают реформировать документы, которые регулируют закупку средств защиты. В том числе развести требования к ним по больницам и другим местам, перепрофилированным под коронавирус, и тем, кто принимает пациентов с другими диагнозами, которые могут привести к новой инфекции, приводит письмо издание РБК. Многие медики опасаются открыто говорить о дефиците масок, респираторов, защитных костюмов, говорится в письме. Уголовное наказание за ложную информацию о коронавирусе только ухудшает ситуацию. Медики обращают внимание вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минздрава Михаила Мурашко на то, что ряд средств защиты органов дыхания и костюмы из мембраны, в которых нуждаются врачи, не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора и больницы их закупать не могут. Это касается и респираторов, которые применяют в так называемой «красной зоне».

По мнению авторов письма, усовершенствования требует и система госзакупок в условиях пандемии коронавируса. Лимиты на закупки приводят к тому, что по итогам закупочных процедур выбирается поставщик товара низкого качества по завышенным ценам.