Дональда Трампа укрыли от протестующих в подземном бункере

По данным CNN, из-за беспорядков комендантский час введен уже почти в 40 городах, в том числе в Вашингтоне.

В пятницу, когда протестующие в первый раз вышли к Белому Дому и протесты переросли в стычки в Секретной Службой президента США, из-за напряженной ситуации охрана президента приняла решения спрятать Дональда Трампа в подземном бункере Белого Дома, предусмотренном на случай терактов — об этом сообщила накануне газета Нью-Йорк Таймс. В субботу протесты в столице переросли в столкновения с полицией, и ночью в городе были сожжены несколько машин,разбиты витрины и ограблены магазины люксовой одежды, аптеки, магазины сотовой связи и магазин Эппл, расположенный в центре города в историческом здании библиотеки Карнеги. Магазины Эппл грабили вообще по всей стране — от Сан-Франциско до Аризоны, Миннеаполиса и Бруклина. В воскресенье протесты по стране продолжились — в Вашингтоне несколько тысяч человек мирно маршировали по городу к Белому Дому, а затем в центре города полиция разгоняла протестующих резиновыми пулями и шумовыми гранатами. Вечером в воскресенье там был объявлен комендантский час с 11 вечера до 6 утра понедельника.

В Миннеаполисе грузовик с гигантской цистерной на полной скорости чуть не въехал в толпу протестующих — люди успели разбежаться, о пострадавших информации нет. Мэр Майами Френсис Суарес в прямом эфире назвал свой номер телефона и призвал всех пострадавших от неправомерных действий полиции звонить ему напрямую. В Атланте двоих полицейских уволили за применение чрезмерной силы при разгоне протестов. Дональд Трамп потребовал от демократических мэров и губернаторов жестче подавлять протесты и обещал внести ультра-левые и антифашистские организации в список террористических.

По данным CNN комендантский час ввели в 25 штатах. За участие в протестах была задержана в числе прочих дочь мэра Нью-Йорка 25-летняя Чиара де Блазио, затем ее освободили, сообщает городской телеканал NY1. Массовые протесты и беспорядки были вызваны смертью из действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.