Участники беспорядков в Вашингтоне подожгли церковь начала XIX века

В трансляции телеканала Fox News было видно пламя и слышны звуки выстрелов — полиция применила слезоточивый газ. Как передает репортер газеты The Washington Post, огонь потушили.

В церкви Святого Иоанна недалеко от Белого дома бывали многие президенты США. В Вашингтоне и еще почти в 40 городах, как подсчитал телеканал CNN, накануне вечером был введен комендантский час.

По сведениям газеты The New York Times, в пятницу вечером из-за протестов Дональда Трампа ненадолго увели в подземный бункер. Волнения и погромы вспыхнули в США из-за гибели афроамериканца в Миннеаполисе из-за действий полиции.