В Лондоне пройдут процедурные слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks в США

В отличие от прошлых заседаний Джулиан Ассанж на этот раз, возможно, пообщается с Вестминстерским магистратским судом Лондона по видеосвязи из столичной тюрьмы усиленного режима Белмарш. Этим обеспокоены устроители общественной кампании в поддержку основателя Wikileaks.

Они напомнили, что у Ассанжа лёгочное заболевание, из-за которого он особенно уязвим для коронавируса. Участники кампании требуют немедленно освободить Ассанжа под залог, чтобы свести к минимуму вероятность его заражения новой инфекцией. Они ссылаются на данные британского Минюста, согласно которым вирус нашли уже у почти девятисот сотрудников пенитенциарных учреждений королевства.

Суд ранее дважды отказался освободить основателя Wikileaks под залог. Слушания дела по существу должны возобновиться в сентябре. Штаты добиваются экстрадиции Ассанжа по обвинению в шпионаже, взломе компьютеров Пентагона, разглашении секретной информации. Всего 18 пунктов обвинения, по ним австралийцу грозит почти 180 лет тюрьмы.

Wikileaks 10 лет назад опубликовал сотни тысяч секретных документов о военных операциях США в Ираке и Афганистане. После этого началось преследование Ассанжа. Многие годы он провел на территории посольства Эквадора в Лондоне, около года назад был задержан полицией.