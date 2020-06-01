Авиакомпания «Победа» возобновила полеты по России

Из-за пандемии коронавируса рейсов не было 2 месяца. На сегодня у авиакомпании запланировано 13 рейсов из «Внуково». В том числе, в Астрахань, Владикавказ, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Минеральные Воды и Сочи.

Программа полетов будет возобновляться поэтапно. Продажи билетов начались 2 недели назад. Всего на лето запланировано 73 маршрута по России. Лоукостер обещает, что билеты на них будут втрое ниже прошлогодних.

Полеты авиакомпания приостановила в конце марта, средства за отмененные рейсы вернули пассажирам на счет в личном кабинете, Возместить стоимость билетов обещали в случае, если клиент не потратит средства на новый перелет до 1 июня.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, санитарных и еще ряда рейсов. Внутренние перевозки сократились из-за введенных ограничений и снижения спроса.

В воскресенье уже состоялись первые после перерыва рейсы «Победы» из Москвы в Махачкалу, Санкт-Петербург и Волгоград.