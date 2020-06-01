В ряде регионов с сегодняшнего дня начинают постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

В Тульской области отменяются цифровые пропуска для иногородних и двухнедельный карантин при въезде в регион, откроются летние веранды заведений и торговые центры площадью до 400 кв. метров. Для прогулок будут снова доступны общественные пространства. При этом масочный режим вводится на территории всей области.

В Курской области открываются непродовольственные магазины, спортивные и детские площадки, парки и скверы. Также отменяются маршрутные листы, действие двухнедельного карантина для приехавших из других регионов. В Смоленской области разрешается регистрация браков, но без присутствия гсотей, а Воронежской — проведение партийных собраний.

В Карелии откроются музеи, а в Подмосковье магазины с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров. С первого июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией.

В Кремле рассчитывают, что к 24 июня — дню Парада Победы — ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут отменены.