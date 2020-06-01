Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест журналиста, муниципального депутата Ильи Азара

Его задержали из-за одиночного пикета в центре Москвы и арестовали на 15 суток. Адвокат Леонид Соловьев надеется, что Илью Азара освободят из-под ареста, как и другого его подзащитного Виктора Немытова. Петицию «Новой газеты» с требованием освободить Азара подписали почти 60 тысяч человек. Начало заседания в 14.00 часов.