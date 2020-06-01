Лидер КНДР Ким Чен Ын, по неофициальным данным, потребовал от состоятельных граждан вложиться в бюджет

Богатые северокорейцы должны купить гособлигации, которые выпущены в стране впервые с 2003 года, пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что Северная Корея переживает тяжелейший с 1997 года экономический спад из-за пандемии коронавируса и международных санкций.