ЛДПР внесет сегодня в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек

Как передает ТАСС, сумму ежемесячной выплаты предлагается сделать равной минимальному размеру оплаты труда, сейчас он составляет 12 тысяч 130 рублей. Право на пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В правительстве инициативу не поддержали.