За последние сутки в Москве скончались от коронавируса еще 76 человек

Общее число умерших в столице от инфекции превысило 2500, сообщили ночью в городском оперативном штабе. По официальным данным, с начала пандемии в России скончались от коронавируса почти 4700 человек, всего было выявлено 405 тысяч инфицированных, из них 172 тысячи человек выздоровели.