За последние сутки в Москве скончались от коронавируса еще 76 человек

Общее число умерших в столице от инфекции превысило 2500, сообщили ночью в городском оперативном штабе. По официальным данным, с начала пандемии в России скончались от коронавируса почти 4700 человек, всего было выявлено 405 тысяч инфицированных, из них 172 тысячи человек выздоровели.
2020-06-01T05:18:00+03:00
2020-06-01T05:18:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:18, 01 июня 2020
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