Российское посольство в США требует расследования инцидента с журналистом агентства РИА Новости

Нота протеста была направлена в Госдепартамент, сказал посол Анатолий Антонов. Журналисту Михаилу Тургиеву сотрудники полиции Миннеаполиса распылили в лицо слезоточивый газ, сообщается на сайте дипмиссии. В Миннеаполисе, а затем и в других городах США вспыхнули протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании белый полицейский удерживал на земле коленом на шее.
2020-06-01T05:17:00+03:00
2020-06-01T05:18:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:17, 01 июня 2020
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