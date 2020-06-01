Дональду Трампу во время протестов в Вашингтоне пришлось спуститься в подземный бункер

. Президента укрыли в убежище, когда в пятницу вечером демонстранты пытались прорваться к Белому дому, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По сведениям телеканала CNN, Трамп находился в бункере около часа, затем вернулся в резиденцию. После этого, накануне, президент США написал в «Твиттере», что антифашистские организации внесут в список террористических.

В Вашингтоне и почти в 40 городах США накануне был введен комендантский час. Протесты и погромы продолжаются несколько дней из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого полицейский удерживал коленом на шее.