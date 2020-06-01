В США умер художник Христо Явашев, обернувший тканью Рейхстаг

Один из самых известных представителей направления лэнд-арт скончался в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Явашев родился в Болгарии и последние полвека жил в Америке. Он прославился своими масштабными проектами по упаковке тканью разнообразных объектов – от автомобиля до целых островов.