Ношение масок на улицах Москвы с этого дня становится обязательным

При этом мэрия города с началом лета разрешила прогулки – три дня в неделю в зависимости от места проживания. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома опубликован на сайте правительства города. В Москве сегодня также должны заработать торговые центры и непродовольственные магазины.

