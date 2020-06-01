Бывший советник Обамы не исключила причастность России к беспорядкам в США

Сьюзан Райс допустила, что Москва могла подстрекать экстремистов через соцсети или каким-то образом их финансировать. Бывший советник президента США по национальной безопасности сказала это в интервью телеканалу CNN. Каких-либо аргументов она не привела.

По сведениям CNN, в почти 40 городах, в том числе Вашингтоне, введен комендантский час. Протесты и погромы начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого белый полицейский удерживал коленом на шее. После беспорядков Дональд Трамп сообщил в «Твиттере», что антифашистские движения собираются внести в список террористических организаций.