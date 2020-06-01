Посол Ирана вызван в МИД Украины из-за «черных ящиков» сбитого самолета

Об этом сообщила украинская газета «Европейская правда» со ссылкой на источник. Киев добивается выдачи бортовых самописцев украинского лайнера, который был сбит иранскими военными в начале января при вылете из Тегерана. Власти страны заявили, что самолет был принят за вражескую цель. Погибли 176 человек. Накануне иранское агентство ИСНА сообщило, что Иран отправит «черные ящики» не Украине, а, возможно, Франции.