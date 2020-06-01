Посольство России в США выразило протест из-за инцидента с журналистом агентства РИА Новости

Михаилу Тургиеву сотрудники полиции Миннеаполиса распылили в лицо слезоточивый газ, сообщается на сайте дипмиссии. Посол Анатолий Антонов сообщил, что Россия требует расследования произошедшего. В Миннеаполисе, а затем и в других городах США вспыхнули протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании белый полицейский удерживал на земле коленом на шее.