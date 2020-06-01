В Вашингтоне и еще почти 40 городах США из-за беспорядков введен комендантский час

Это передает телеканал CNN. Жителям столицы США не рекомендуется выходить на улицу с 11 часов вечера воскресенья до 6 утра понедельника, написала в «Твиттере» пресс-служба мэра города Мюриэл Боузер. Мэр также задействовала национальную гвардию для помощи полиции. Семнадцать человек задержаны после беспорядков в ночь на воскресенье в Вашингтоне, 11 полицейских пострадали, сказали в полиции. Протесты и погромы начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого жестко задержали белые полицейские. Дональд Трамп сообщил в «Твиттере», что антифашистские движения внесут в список террористических организаций.