Глава Минздрава Карачаево-Черкессии сообщил, что из-за коронавируса выбыли из строя почти 200 медиков

А всего в республике в четырех больницах работают 557 человек, передает ТАСС. Министр Казим Шаманов во время прямого эфира «Инстаграме» сказал, что коронавирусом заразились 60 медиков, в изоляции из-за контактов с инфицированными вынуждены находиться еще 110. По официальным данным, в Карачаево-Черкессии выявлено чуть более тысячи заболевших новой инфекцией, пять человек скончались.
2020-06-01T03:08:00+03:00
2020-06-01T03:08:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 01 июня 2020
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