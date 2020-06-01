Глава Минздрава Карачаево-Черкессии сообщил, что из-за коронавируса выбыли из строя почти 200 медиков

А всего в республике в четырех больницах работают 557 человек, передает ТАСС. Министр Казим Шаманов во время прямого эфира «Инстаграме» сказал, что коронавирусом заразились 60 медиков, в изоляции из-за контактов с инфицированными вынуждены находиться еще 110. По официальным данным, в Карачаево-Черкессии выявлено чуть более тысячи заболевших новой инфекцией, пять человек скончались.