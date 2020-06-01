В Бразилии число выявленных инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона человек

Скончались более 29 тысяч, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала Южную Америку новым эпицентром коронавируса. По последним данным организации, по всему миру заразились почти 6 миллионов человек, 367 тысяч скончались.

