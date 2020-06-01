Рамзан Кадыров сообщил об иностранной помощи Чечне и Дагестану

По словам главы Чечни, самолеты из Объединенных Арабских Эмиратов доставят 25 тысяч тестов на коронавирус, 15 тысяч защитных комбинезонов, 50 тысяч масок и 500 тысяч перчаток. Кадыров уточнил в своем телеграм-канале, что в Грозный груз прибудет сегодня, а в Дагестан – 3 июня. К борьбе с коронавирусом в Дагестане подключились МЧС и министерство обороны.
2020-06-01T02:09:00+03:00
2020-06-01T02:10:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 01 июня 2020
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