Рамзан Кадыров сообщил об иностранной помощи Чечне и Дагестану

По словам главы Чечни, самолеты из Объединенных Арабских Эмиратов доставят 25 тысяч тестов на коронавирус, 15 тысяч защитных комбинезонов, 50 тысяч масок и 500 тысяч перчаток. Кадыров уточнил в своем телеграм-канале, что в Грозный груз прибудет сегодня, а в Дагестан – 3 июня. К борьбе с коронавирусом в Дагестане подключились МЧС и министерство обороны.