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02:09, 01 июня 2020

В Крыму отменили плату за размещение приезжих на карантин

Указ главы региона Сергея Аксенова в новой редакции был накануне опубликован. В первоначальной версии документа от 24 мая говорилось, что жители других регионов России и компании, направляющие сотрудников в командировки на полуостров, были обязаны оплачивать размещение в так называемом обсерваторе на две недели и лабораторные исследования на коронавирус, передает ТАСС.



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