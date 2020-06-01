В Крыму отменили плату за размещение приезжих на карантин

Указ главы региона Сергея Аксенова в новой редакции был накануне опубликован. В первоначальной версии документа от 24 мая говорилось, что жители других регионов России и компании, направляющие сотрудников в командировки на полуостров, были обязаны оплачивать размещение в так называемом обсерваторе на две недели и лабораторные исследования на коронавирус, передает ТАСС.
2020-06-01T02:09:00+03:00
2020-06-01T02:09:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652418-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 01 июня 2020
Загрузка комментариев...