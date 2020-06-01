В Крыму отменили плату за размещение приезжих на карантин

Указ главы региона Сергея Аксенова в новой редакции был накануне опубликован. В первоначальной версии документа от 24 мая говорилось, что жители других регионов России и компании, направляющие сотрудников в командировки на полуостров, были обязаны оплачивать размещение в так называемом обсерваторе на две недели и лабораторные исследования на коронавирус, передает ТАСС.