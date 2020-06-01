Администрация Москвы с этого дня разрешила жителям прогулки по графику

Три раза в неделю по определенным дням в зависимости от места проживания. Полицейские могут выборочно проверить соответствие адреса прописки и время выхода на улицу. Кроме того, в Москве сегодня должны открыть парки, торговые центры и непродовольственные магазины.
2020-06-01T02:07:00+03:00
2020-06-01T02:08:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 01 июня 2020
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