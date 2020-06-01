В США за три дня протестов и беспорядков были задержаны почти 1700 человек

Это подсчитало агентство «Ассошиэйтед Пресс». В 15-ти штатах и в столичном округе Колумбия была задействована Национальная гвардия. Протесты вспыхнули из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого белый полицейский удерживал коленом на шее, несмотря на крики задержанного, что он не может дышать.