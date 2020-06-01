Ряд стран Европы с этого дня смягчают карантин

В Великобритании возобновится работа школ и детских садов, начнут вновь проводить соревнования. На экраны телевизоров вернутся футбол, теннис, автогонки, скачки и другие виды спорта. В Нидерландах и Финляндии открываются кафе, рестораны, музеи и кинотеатры. Норвегия разрешает рабочие поездки по Северной Европе без соблюдения изоляции. В Греции с этого дня будут работать гостиницы и салоны красоты. Большинство жителей Испании переходят на предпоследний этап ослабления ограничения, а в соседней Португалии сегодня начинается финальная стадия выхода из карантина.

