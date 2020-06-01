Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента. По их словам, голосование может пройти 1 июля или 8-го июля. А досрочное может стартовать вскоре после парада Победы 24 июня. По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию. Они предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

