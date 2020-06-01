В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв инфекции в столице превысило две с половиной тысячи человек. Это сообщили после полуночи в городском оперативном штабе. По сведениям федерального штаба, с начала пандемии в России скончались от коронавируса почти 4700 человек, всего было выявлено 405 тысяч инфицированных, из них 172 тысячи человек выздоровели.