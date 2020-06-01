В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв инфекции в столице превысило две с половиной тысячи человек. Это сообщили после полуночи в городском оперативном штабе. По сведениям федерального штаба, с начала пандемии в России скончались от коронавируса почти 4700 человек, всего было выявлено 405 тысяч инфицированных, из них 172 тысячи человек выздоровели.
2020-06-01T01:05:00+03:00
2020-06-01T01:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 01 июня 2020
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