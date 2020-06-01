Социальные выплаты на детей сегодня должны получить десять миллионов российских семей

Средства выплатит Пенсионный фонд.

Первые выплаты получат родители, которые подали заявления до 22 мая. Их размер составил 10 тысяч рублей. Предоставят деньги на детей от 3 до 16 лет. Указание о единовременных выплатах на детей дал Владимир Путин в рамках программы поддержки семей в период пандемии коронавируса.

Обращение с просьбой предоставить средства должно рассматриваться в течение пяти рабочих дней, а деньги перечисляются в пределах трех. Данные сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе направленных в выходные дни. Об этом сообщают в Пенсионном фонде. Больше всего заявлений на выплаты подано через Портал госуслуг. Их статус можно узнать в электронном кабинете. Если по каким-то причинам человеку отказано в выплате, то уведомление приходит в течение одного рабочего дня после направления заявки.

С 1 июня в ряде регионов семьи смогут получить ипотеку по льготным ставкам.