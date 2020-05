Сайт, принадлежащий новому владельцу газеты «Ведомости», был информационно-рекламным подрядчиком структур «Роснефти»

Сайт, принадлежащий новому владельцу газеты «Ведомости», до этого года был информационно-рекламным подрядчиком структур «Роснефти», сообщает издание The Bell . Ранее стало известно, что банк госкорпорации контролирует газету через долг, а ее пресс-секретарь участвовал в поиске покупателя.

Сайт «ФедералПресс» почти каждый день публикует статьи о «Роснефти», большинство из них – это фактически пресс-релизы компании, выдаваемые за новости, подготовленные редакцией. Негативных материалов о госкорпорации на сайте нет, при этом оппонентов «Роснефти» из «Транснефти» «ФедералПресс» критиковать не стесняется, пишет издание The Bell. При этом известно, что уральское интернет-издание с 2016-го года получало от «Роснефти» миллионы по контрактам на «размещение рекламно-информационных материалов». «ФедералПресс» принадлежит Ивану Еремину, который, как выяснилось в мае, стал новым владельцем «Ведомостей». Незадолго до этого вышло расследование, из которого следует, что банк «Роснефти» контролирует долг, который висит на владельце газеты, пресс-секретарь госкорпорации Михаил Леонтьев участвовал в поиске покупателя для издания, а также в подборе кандидатуры нового главреда. Им стал Андрей Шмаров, которого редакция обвинила в цензуре статей о «Роснефти». Как отмечает The Bell, если новый владелец издания тесно связан с компанией, подобные конфликты могут только обостриться.

После своего назначения Шмаров уже менял заголовок в статье о «Роснефти», а также дважды снимал колонку о главе госкорпорации Игоре Сечине.