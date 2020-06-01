В Москве с этого дня начнёт действовать второй этап снятия ограничений

Москвичам, в том числе пожилым и людям с хроническими заболеваниями, разрешили прогулки по графику. Три раза в неделю по определённым дням — два в будни и один в выходной. Для каждого дома график опубликовали на портале мэрии и сервисе Яндекс. карты, правда работает он с перебоями. Если человек прописан в другом районе, он по решению столичных властей должен гулять по расписанию дома по месту прописки. На улице необходимо быть в масках или респираторах. Радиус прогулок столичные власти рекомендовали ограничить двумя километрами от дома. Полицейские могут выборочно проверить соответствие адреса прописки и время выхода на улицу. Заниматься спортом на природе можно только утром, до девяти часов. В Москве сегодня должны открыть все парки, кроме «Зарядья», снова заработают торговые центры и непродовольственные магазины, в том числе книжные, а также автосалоны, химчистки и прачечные. Доступен будет городской велопрокат, правда, кататься можно только в перчатках. Пропускной режим пока не отменен.

Соблюдать карантин должны только люди, больные коронавирусом и ОРВИ, а также те, кто живёт вместе с ними. То же самое касается москвичей, которые только что вернулись из-за границы. Режим повышенной готовности в столице будет действовать до 14 июня.