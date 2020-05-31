Возобновить матчи со зрителями Российскому футбольному союзу могли посоветовать власти

Как рассказали источники интернет-издания Sports.ru, РФС и руководство Премьер-лиги до последнего не собирались пускать болельщиков на трибуны в июне. Сразу несколько собеседников издания говорят, что проводить матчи со зрителями поступила организаторам «сверху – с уровня правительства». Прямого указания не было, подчеркивает издание. Один из его собеседников назвал это «рекомендацией», другой – «сигналом». Как объясняет один из источников Sports.ru, возвращение болельщиков на трибуны должно показать, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется.